Macarrilla, El Trull, Cal Tendre y Salioli: ¿quién ganará el mejor suquet de pescado de Batalla de restaurantes en Tarragona?

Macarrilla, de Xavier Martí, El Trull, de Jorge Piera, Salioli, de Adrián Gómez y Cal Tendre, de DamiàCapafons, competirán en el arranque de Batalla de Restaurantes por cocinar el mejor suquet de pescado de Tarragona y llevarse los 10.000 euros.

Alberto Chicote arranca temporada de Batalla de restaurantes en Tarragona. El chef se dirige a probar el que competirá por ser el mejor suquet de pescado de la zona y comprobar cómo sus propietarios lo dan todo para defender el negocio de su vida.

Cuatro restaurantes de la misma ciudad se batirán en duelo por ganar los 10.000 euros. Para ello, se puntuará del 0 al 10 en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio, precio y la especialidad.

Este primer episodio arranca en la costa de Tarragona, donde los pescadores pescan a diario para hacerse con el protagonista de un plato emblemático de la cocina catalana: el suquet de pescado. Un caldo espeso con un sabor muy intenso que tendrán que preparar los cuatro restauradores.

Xavier Martí, chef y propietario de 'Macarrila'

Mas conocido como Xavi el 'macarrilla', es chef, propietario y "bombero apagafuegos" de Restaurante Macarrilla.

"Puedo proyectar una imagen chulesca o prepotente, pero soy una persona segura de si misma y de lo que hace y hay a gente que le puede incomodar", comenta Xavier, quien asegura ser una persona "competitiva". "A veces juego con mi hijo de ocho años a la play y no le dejo ganar y se enfada", confiesa.

Jorge Piera, propietario de 'El Trull'

Se define como una tío "mega arriesgado" y que pone "todo lo que tiene" en lo que le rodea: "Todo lo que hago lo hago al 200%, nunca veo el peligro ni que vaya a salir mal". Para Jorge, el "deporte nacional es la envidia": "Hay gente que desea que te vayan mal las cosas".

Damià Capafons, propietario y chef de 'Cal Tendre'

"No me gustan nada las mentiras, las cosas por delante siempre", deja claro Damià, el chef que en la cocina siempre hace "las cosas mejor que los demás".

Adrián Gómez, propietario de 'Salioli Restaurante'

Noble, honesto y cabezota, así se define Adrián Gómez, quien solo pide que no le traten "por encima del hombro como si fuese tonto".

En esta nueva entrega de Batalla de Restaurantes, Alberto Chicote también votará y su puntuación podrá confirmar o dar la vuelta a la clasificación final y, además, tendrá un nuevo privilegio: amonestar a los dueños frente a faltas de respeto o juegos sucios.

