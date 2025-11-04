Jorge, al entrar a la "claustrofóbica" cocina del Cal Tendre: "A nivel de sanidad es peligroso"

División de opiniones entre los concursantes de Batalla de Restaurantes tras visitar el Cal Tendre. La amistad de Xavier Martín, de Macarrilla, con Damià, despierta suspicacias entre sus compañeros.

Es el turno de Cal Tendre, el restaurante que Damià Capafons dirige en Cambrils. Desde el inicio, el ambiente promete emociones fuertes. "A pasión y talento no le gana nadie", asegura Xavier Martí, del Macarrilla, dejando entrever su amistad con el anfitrión. Una complicidad que no pasará desapercibida para Alberto Chicote, ni para el resto de concursantes.

Los participantes deben valorar el espacio, el menú, la cocina, el precio, el servicio y la especialidad de la casa: el suquet de pescado.

Las primeras impresiones son positivas. El espacio y la decoración del Cal Tendre reciben elogios por su calidez y cuidado. Sin embargo, las opiniones se dividen al entrar en la cocina. "Estoy seguro que no pasa una inspección, de sanidad sí porque está limpia, pero no de seguridad e higiene en el trabajo", comenta Jorge Piera, de El Trull, con tono crítico.

Xavier, en cambio, no escatima en halagos: considera que el restaurante de Damià es "casi perfecto", con una cocina "impecable e impoluta". Unas valoraciones que despiertan suspicacias entre sus compañeros. "Xavi no ha querido mojarse, se nota que se conocen, ha estado suave", apunta Adrián Gómez, de Salioli, reflejando la tensión creciente en la mesa.

