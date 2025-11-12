Javier acusa a su 'amigo' Emilio de poner espías en su comida con Alberto Chicote: "No tenemos por qué tener otros al lado"

Javier, propietario del Asador La Posada, asegura a Alberto Chicote que los hombres que tienen en la mesa de al lado son "amigos del dueño" del Mesón San Cipriano y les están espiando. Esta es la reacción de Chicote.

En esta nueva entrega de Batalla de restaurantes, Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés visitando La Portada Asador, de Javier Sarasúa; El Mesón San Cipriano, de Emilio Carral; la Cuchara Canalla, con Shamira San Miguel de gerente, y La Nueva Santuca, de Rubén Álvarez.

En este vídeo, el exitoso chef acude con los restauradores a conocer El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, el restaurante familiar de Emilio. Un local que consiguió el Primer Premio del Cocido Montañés en 2018. Durante el servicio de comidas, Javier realiza una sorprendente reflexión. "Por los dos participantes que quedan, espero que las conversaciones sigan siendo libres, lo cual no están siendo ahora", explica Javier, que afirma que no tienen "por qué tener otra mesa al lado cuando no hay sentido".

"Te juro, Javi, que no lo entiendo", confiesa Alberto Chicote a Javier en el vídeo, donde Shamira explica al presentador que, según Javier, tienen "espías en la mesa de al lado". "¿Ese señor?, ¿le conoces de algo?", pregunta Chicote al dueño de La Portada Asador, quien responde tajante: "Sí, ha estado en mi restaurante y, como no tenía mesa, no entró".

Y es que Javier asegura que son amigos del dueño y les están escuchando las conversaciones. Una opinión que desmiente Emilio cuando más tarde le preguntan al respecto, afirmando que no son amigos.