Hoy, en Batalla de Restaurantes, Alberto Chicote visita Valencia para buscar la paella más auténtica

La Nova Tauleta, Mikonos Beach Club, Dehesa El Saler y Cala Queralt se enfrentan por la mejor paella de Valencia. ¿Quién conquistará el paladar de Alberto Chicote y se coronará rey del fogón en Batalla de restaurantes?

Esta noche, a partir de las 23:00 h,Alberto Chicote viaja a Valencia en busca de la mejor paella en el último programa de 'Batalla de Restaurantes'.

Si hay una receta internacional en la gastronomía española esa es la de la paella valenciana. La receta más tradicional lleva como protagonista, el arroz, acompañado por pollo, conejo, hebras de azafrán y productos de la huerta valenciana, como el "garrofó" y la "bajoqueta".

La ruta empezará en Valencia ciudad, en el local de Salvador Parras, La Nova Tauleta, y seguirá con dos competidores que comparten ubicación: la playa de El Saler. Por un lado, Mikkonos Beach Club, el restaurante de Iris Peralta y, por otro, La Dehesa El Saler, el local que dirige Alfonso Montilla. Para acabar Chicote se desplazará a Sagunto para conocer La Cala Queralt, el restaurante de Pepelu García.

