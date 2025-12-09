Ahora

Batalla de restaurantes

Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote busca los mejores callos de Madrid

Este martes, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote visita en Madrid cuatro locales para descubrir cuál hace los mejores callos a la madrileña.

Este martes, a las 22:30 horas en laSexta, Alberto Chicote busca los mejores callos a la madrileña. Para ello, el exitoso chef visitará estos cuatro locales en Madrid: El Pedrusco de Aldeal, Taberna La Tienta, Impass Gastroba y Gochü.

Y no lo hará solo, sino que estará acompañado de sus respectivos responsables: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

Después de cada visita, tanto los propios participantes como Chicote puntuarán su experiencia con una nota de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto, con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.

Chicote y su nuevo poder: el tenedor rojo y amarillo

Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación deAlberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Pero, además, esta tercera temporada incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…).

El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo.

