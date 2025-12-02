Hoy Alberto Chicote viaja a San Sebastián para descubrir quién hace la mejor merluza en Batalla de restaurantes

Alberto Chicote busca este martes a las 22:30 horas en San Sebastián la mejor merluza de San Sebastián, visitando Aldaba, Usarbi, Haizea Jatetxea y Azoka, con sus respectivos chefs y propuestas.

Y es que San Sebastián es un destino gastronómico de prestigio internacional y, en honor al Mar Cantábrico, que baña su bahía, el presentador busca a una de sus protagonistas: la merluza. De este producto, que se usa del cogote hasta la cola, se puede elaborar de maneras muy diferentes. Así se la presentarán con mucho orgullo los cuatro restauradores:

Fernando Luis del Río es el cocinero y propietario de Aldara, que lleva 34 años en el negocio. Helena Añorga es copropietaria de Usarbi, un restaurante familiar en el que sus hijos son los cocineros. Laureano Robles es el copropietario de Haizea, en el corazón del hotel Palacio de Aiete. Por último está Rubén González, gerente y fundador de Azoka. "Me llaman el Amancio Ortega de Donosti porque no paro de abrir negocios y no tengo un puto duro", destaca el restaurador madrileño.

