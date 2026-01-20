Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Batalla de Restaurantes

Un hostelero critica una paella de Batalla de Restaurantes: "Es una aberración poner caracoles sin preguntar"

Salvador Parras, propietario y cocinero de 'La Nova Tauleta', se enfrenta a las duras críticas por la presentación de su paella. "Tiene caracoles y potenciador de sabor, es un error", asegura uno de los restauradores.

En Batalla de restaurantes Valencia, como no podía ser de otra forma, se servirá paella de primero, plato típico de la gastronomía española, y el resto de los platos los elegirán cada comensal.

El primer restaurante en pasar por la prueba de fuego es el local de Salvador Parras, propietario y cocinero de 'La Nova Tauleta'. "Los caracoles y el azafrán son importantes", asegura el dueño antes de llevar su presentación a la mesa. Pero cuando el resto de comensales ven la paella, se quedan "helados".

"Es una aberración poner caracoles sin preguntar", opina José Luis García, de 'Cala Queralt'. Pese a decir que "no está mala", asegura que es "un restaurante para llenar le buche". "Y potenciador llevar", asegura Alfonso Montilla, director de 'Dehesa el Saler'. "El añadir a una paella de hoy en día esto es un error y una falta de respeto hacia la cocina valenciana", asegura el restaurador.

