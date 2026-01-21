Una hostelera, a la cocina de Cala Queralt: "Criticaba la grasa de los demás, pero no le han hecho la liposucción"

El último en pasar por Batalla de Restaurantes es 'Cala Queralt', en Sagunto, de José Luis García 'Pepelu'. "Un club social del pueblo donde se juntan los abueletes", define Iris Peralta.

Para Iris Peralta, de Mikkonos Beach Club, 'Cala Queralt' no tiene "ningún atractivo", y a pesar de sus expectativas, lo primero que valoran los participantes es un espacio que no cumple con lo prometido. Alfonso Montilla señala que "el local no está acorde a como él lo ha hablado", mientras que Iris lo compara con un "club social del pueblo donde se juntan los abueletes a jugar la partida".

Entre fogones, Iris no pierde oportunidad para criticar, sugiriendo que si tuviera el mismo espacio que Pepelu para hacer paellas, sería "Miss Mundo". "Criticaba la grasa de los demás, pero a él no le han hecho la liposucción", añade entre risas, dejando claro que las tensiones están a flor de piel.

