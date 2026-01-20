Ahora

Batalla de restaurantes Valencia

Estos son los cuatro restaurantes que compiten por ser la mejor paella de Valencia en Batalla de Restaurantes

En Valencia, cuna de la paella y hogar de la tradición gastronómica más emblemática de España, cuatro restaurantes se enfrentan para demostrar quién prepara la mejor versión de este clásico.

Estos son los cuatro restaurantes que compiten por la paella perfecta de Valencia

Valencia, conocida mundialmente por su "luz, su pólvora y su paella", se convierte en el escenario perfecto para este apasionante último episodio de 'Batalla de restaurantes'. En esta ocasión, AlbertoChicote contacta con cuatro destacados restauradores de la ciudad que competirán para llevar a la mesa la versión más deliciosa de uno de los platos más internacionales de la gastronomía española: la paella.

La receta más tradicional de este manjar lleva como ingredientes esenciales el arroz, el pollo, el conejo, el azafrán y los productos frescos de la huerta valenciana, como el 'garrofó' y la 'bajoqueta'. "En su elaboración radica el equilibrio del fuego, que debe calentar de manera uniforme para conseguir que el arroz esté en su punto justo, sin que falte el famoso socarrat", detalla el chef.

Los cuatros restaurantes de Valencia

  • Salvador Parras, propietario y cocinero de 'La Nova Tauleta'
  • Iris Peralta, propietaria de 'Mikkonos Beach Club'
  • Alfonso Montilla, director y copropietario de 'Dehesa el Saler'
  • José Luis García "Pepelu", propietario de 'Cala Queralt'

Los cuatro restaurantes deberán demostrar quién es el verdadero maestro de la paella en esta singular batalla culinaria que tiene como telón de fondo la ciudad que vio nacer este emblemático plato.

