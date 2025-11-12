El enfado de un hostelero en Santander: "Es el mayor actor que he visto, nos ha vendido un restaurante que no está"

"He puesto trampas a los hosteleros estos", confiesa Rubén Álvarez, propietario de La Nueva Santuca, a cámara después de desmontar las críticas de Javier delante de Alberto Chicote: "Me lo voy a pasar como un enano".

Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés, visitando La Portada Asador, de Javier Sarasúa; El Mesón San Cipriano, de Emilio Carral; la Cuchara Canalla, con Shamira San Miguel de gerente, y La Nueva Santuca, de Rubén Álvarez.

En este vídeo, el exitoso chef acude con el resto de restauradores a La Nueva Santuca, en Arroyo, Santillana del Mar. Como explica su dueño, se trata de un restaurante de producto de temporada con un cocido que se diferencia del resto porque para elaborar el caldo usan huesos de lomos bajos de vaca vieja. Sara, la pareja de Rubén, es la otra parte del negocio y la encargada de atender a los clientes como Chicote.

Mientras Chicote habla con Rubén, el resto de restauradores inspeccionan la cocina. Sin embargo, no terminan muy contentos con lo que ven. "Esto, para mí, es la cocina de un choco a las afueras de Bilbao", explica Javier en este vídeo, donde al sentarse en la mesa con Chicote para leer la carta, continúa criticando: "Igual con la mitad de esta hojita valía, porque con la cocina que hemos visto...". "Estamos ante el mayor actor que he visto porque nos ha vendido un restaurante que no está", critica duramente Javier, que confiesa a Chicote que las croquetas están congeladas.

Sin embargo, cuando el presentador pregunta a Rubén Álvarez, este desmiente las sospechas de Javier y confirma que sus croquetas son caseras y que se apaña con una envasadora pequeña. "He puesto trampas a los hosteleros estos", confiesa Rubén a cámara, donde asegura que se lo va a pasar "como un enano".

