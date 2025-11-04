Ahora

 "De bote como mi cipote": la irónica réplica del propietario de El Trull a las críticas de sus rivales

Las críticas se calientan en la mesa de Batalla de Restaurantes, tras un suquet de pescado que no convence a nadie, los concursantes se enfrentan ahora a los segundos platos de El Trull.

Tras probar el suquet de pescado de El Trull, una versión que no ha convencido a sus rivales, llegan los segundos platos a la mesa: pies de cerdo, bacalao, chuletón del País Vasco y fricando.

Adrián, de Salioli, es el primero en valorar los pies de cerdo: "Me falta chicha, no encuentro la picada, soy de mojar pan...". Xavier, de Macarrilla, prueba el fricando: "Está bien, pero los champiñones son de bote". Un comentario que hace saltar al propietario desde la cocina: "Como mi cipote".

Jorge se detiene ante la mesa al escuchar las criticas de sus rivales y decide llamar al chef del restaurante para dar una explicación completa y detallada de los segundos."Mañana se van a cagar", responde enfadado el propietario de El Trull.

En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver el tenso momento.

