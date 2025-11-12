Así es Mesón San Cipriano, el restaurante favorito de Alberto Chicote en Cantabria con un cocido de "orgasmo"

Alberto Chicote rompe el empate de la primera posición y da la victoria al Mesón San Cipriano y su "cocido montañés de categoría": "El resto de su oferta no está a la misma altura, pero con el tesón que le pone Emilio a todo mejorará".

Después de visitar los cuatro restaurantes que participan en Batalla de restaurantes Cantabria junto a sus restauradores, Alberto Chicote desvela sus puntuaciones. Unas valoraciones que rompen el empate por la primera posición, en donde se encontraban El Asador La Portada, de Javier Sarasúa, y El Mesón San Cipriano, de Emilio Carral, que estaban igualados con un 4,8 tras las puntuaciones de los restauradores.

Sin embargo, Chicote puntúa con un 5 al primero, mientras que al Mesón le da un 6,5, convirtiéndolo en el ganador del programa en Cantabria. "Javier vende tradición y es cierto que un horno de leña aportaría unos aromas fantásticos a sus asados", explica Chicote sobre su puntuación al Asador La Portada, donde explica que su dueño "parece que a veces se centra más en lo que no sabe hacer que en las oportunidades para mejorar".

Sobre el Mesón San Cipriano, Alberto Chicote explica que "ofrece un cocido montañés de categoría". Y es que, como su propio dueño aseguraba, su cocido estaba "de orgasmo". El presentador explica que "aunque tiene que mejorar algunas cosas como la cocción de su compango, el resto de su oferta no está a la misma altura", Sin embargo, destaca que "con el tesón que le pone Emilio a todo mejorará seguro".

La Nueva Santuca se queda en la tercera posición después de que Chicote le dé un 5,8: "Cuentan con la ilusión del principio, pero deben mejorar algunos detalles". Por último, se sitúa la Cuchara Canalla, con un 3,8, donde Chicote explica que hay "poco de cuchara y mucho de canalla": "Se come sin pena ni gloria y su oferta carece de la identidad".

