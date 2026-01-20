Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Batalla de restaurantes Valencia

Alberto Chicote pregunta por la paella valenciana perfecta: "Si me pones caracoles no me la como"

En una intensa discusión sobre la auténtica paella valenciana, Alberto Chicote desafía a los restauradores a definir qué ingredientes debe tener: ¿caracoles sí o caracoles no?.

La paella valenciana, uno de los platos más representativos de la gastronomía española, vuelve a ser el centro de una animada discusión entre los participantes de Batalla de Restaurantes. "¿Qué ingredientes son imprescindibles en la paella perfecta?", plantea Alberto Chicote.

Para Alfonso Montilla, director de 'Dehesa el Saler', una auténtica paella valenciana debe incluir pollo, conejo, bachoqueta y garrofón, con la opción de añadir alcachofa en temporada o, en algunos casos, caracoles.

Sin embargo, Pepelu, propietario de 'Cala Queralt' expresa tajante su desacuerdo: "Caracoles no le puedes poner nunca, y si te piden los pones, porque es un elemento muy subjetivo". Algo que puntualiza Iris Peralta, de Mikkonos Beach Club: "Yo soy de Zaragoza, y si le saco a un valenciano la paella sin caracoles, me la lía gorda". "Pues yo soy valenciano y si me pones caracoles, no me la como", le responde Pepelu.

Alfonso, por su parte, asegura que "hoy en día el caracol te lo pueden poner en un 10% de los bares", reconociendo que, según dice, aunque es una opción, no es algo común ni universalmente aceptado en la tradición de la paella valencia

