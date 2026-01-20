Alberto Chicote pone en duda una paella en Batalla de Restaurantes: "El resto son amarillo a tope"

En su paso por Batalla de Restaurantes, el 'Mikkonos Beach Club' no logra impresionar a los restauradores. A pesar de su ubicación privilegiada, las críticas apuntan a la cocina, a la paella y al elevado precio.

El segundo restaurante en ser valorado en Batalla de Restaurantes de Valencia es el 'Mikkonos Beach Club' de Iris Peralta. La dueña describe su restaurante como "un trocito de paraíso en la tierra", pero sus esfuerzos por convencer a los demás restauradores no tienen el impacto esperado. "No me llama para comer arroz, para tomar una copa o un cóctel, sí", dice Pepelu.

El primero en entrar en la cocina es Alfonso Montilla, quien destaca que "los fuegos son buenísimos" y que la cocina está limpia. Sin embargo, cuando llega el momento de probar la paella, las críticas se intensifican.

"Nos están sirviendo una paella diferente a la del resto, las otras parecen llevar colorante", asegura Montilla, a lo que Chicote no tarda en intervenir:"¿Crees que nos están poniendo una paella valenciana que no ponen siempre?". "Obviamente", le responde tajante.

La tensión se incrementa cuando Chicote se levanta para comprobar las otras mesas: "Lo que yo veo es que el resto no son paellas valencianas, son otros arroces, pero es verdad que todas son amarillo a tope".

Iris defiende su paella explicando que la suya lleva agua de Valencia y azafrán, mientras que las demás se preparan con un fondo diferente, aunque sin convencer a los demás. Además, el chef del restaurante sale a explicar que "según la cantidad de azafarán y pimentón que lleven da una tonalidad u otra a la paella". Un argumento que Alfonso "no se cree":"En tu casa no se comen estas paellas, se come mejor".

Los platos que siguen son entrecot, calamar, canelón de longaniza y canelón de merluza, que tampoco logran dejar una buena impresión. El postre, compuesto por milhojas, tarta de limón, brownie de chocolate y tarta del día, tampoco resalta por su originalidad o calidad.

La valoración final

A pesar de contar con un espacio apreciado, con una puntuación de 6,3, y una cocina que alcanza un 5, la paella y el precio son los puntos más bajos. La paella recibe solo un 2,3, mientras que el precio, con un 3,7, es considerado excesivo por los participantes. Al final, el restaurante de Iris Peralta obtiene una valoración final de 4,6 (A la espera de la valoración final de Alberto Chicote).

