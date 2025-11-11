Alberto Chicote interrumpe la cocina de la Cuchara Canalla: así reacciona al descubrir que su cocido estaba "picado"

Los restauradores confiesan a Alberto Chicote haber visto un cocido picado en la cocina de la Cuchara Canalla, por lo que el exitoso chef entra por sorpresa para averiguar la verdad: "Ese cocido está fuera de orden".

Alberto Chicote se traslada a Santander, capital de la comunidad infinita, para buscar una de sus joyas gastronómicas: el cocido montañés. Se trata de un guiso contundente y de aprovechamiento que se diferencia de otros cocidos porque tiene de protagonista a la alubia blanca, tradicionalmente arropada por berza, chorizo, morcilla, panceta y tocino.

Un plato que presentarán con mucho orgullo al chef los cuatro restauradores que visitará en esta nueva edición de Batalla de restaurantes: Javier Sarasúa, de La Portada Asador; Emilio Corral, de El Mesón San Cipriano; Shamira San Miguel, gerente de la Cuchara canalla; y Rubén Álvarez, propietario de La Nueva Santuca. En este vídeo, los restauradores acuden con Alberto Chicote a conocer Cuchara canalla, un restaurante cuyo cocido no agrada a ninguno.

Y es que los restauradores confiesan a Alberto Chicote que mientras él hablaba con la gerente, observaron que el cocido que estaba en la cocina se estaba picando. "Yo me juego las dos manos a que este no es el que estaba en la olla", afirma Rubén Álvarez al probar el cocido que le ha puesto Shamira. "Le han podido echar caldo", explica Javier, que destaca que "si sacas el caldo y lo mueves, te viene la acidez". "Es el mismo cocido, que lo busquen que no hay otro", insiste Javier sobre el cocido que vieron en la cocina.

Emilio y Alberto Chicote deciden entrar en la cocina para preguntar por el cocido y descubrir si es verdad que era el que se estaban comiendo. "Huele tela a picado", afirma rotundo Alberto Chicote a Shamira, a la que Emilio explica que su cocido está "jodido". "Ese cocido está fuera de orden", insiste Chicote a la gerente mientras comprueba cómo está el cocido de la otra olla. "Este no está picado", explica Chicote en el vídeo, donde la cocinera del local afirma que se trata del mismo cocido que dicen que está picado.

"Te voy a decir que le echamos otros toquecitos nosotras al cocido", explica Shamira a Chicote. Sin embargo, Emilio no se muestra nada convencido de la explicación y pide a Shamira que tire la cazuela del cocido malo. Por su parte, la cocinera se defiende afirmando que "no es lo mismo oler una cosa caliente que fría": "Cuando una cosa se pica ya puede venir el papa que se murió que sigue picada". Tras ver la situación Chicote afirma que han pasado a "la guerra de trincheras".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Cantabria en atresplayer.com.