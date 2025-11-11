Alberto Chicote alucina con la respuesta del dueño del Asador La Portada sobre por qué no cambia los cubiertos

Javier Sarasúa, cocinero de Asador La Portada, explica por qué no cambia los cubiertos a los comensales: "Nosotros no los cambiamos porque es costoso y no valoramos lavarlo más de una vez por comida".

Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés, visitando La Portada Asador, de Javier Sarasúa; El Mesón San Cipriano, de Emilio Carral; la Cuchara Canalla, con Shamira San Miguel de gerente, y La Nueva Santuca, de Rubén Álvarez.

Tras visitar la cocina, los restauradores se sienta en la mesa con Alberto Chicote para probar los platos del local, un restaurante que según explica el propio Javier no tiene carta porque viven del "cabrito, las costillas o el lechazo", entre otros productos de temporada. "Empezamos con un aperitivo fijo todo el año", explica Javier, que insiste en que el local vive todo el año, sobre todo, "del cabrito" porque esa un "asador puro y duro". Por eso, defiende que él el horno de leña "ni lo valora". "¿Sabéis a cuántos veganos he quitado yo de ser veganos?", pregunta indignado el dueño de La Portada Asador.

Aunque hasta ahora Emilio ha defendido a su 'amigo' Javier, el dueño de El Mesón San Cipriano se muestra muy crítico con que Javier no quite los cubiertos al recoger la mesa y cambiar de platos. "Nos conocemos de año y medio o dos años, de despues de la pandemia, siempre que uno de los dos está lleno nos mandamos a los clientes", explica Emilio a la mesa, donde confiesa: "Me sorprende que dejemos los cubiertos".

El cocido montañés de Javier es otra de las cosas que decepciona a su 'amigo' Emilio. "Me falta el tocino y la panceta", asegura el propietario de El Mesón San Cipriano mientras que Shamira asegura que aunque le cocido "está muy bueno", "la alubia está demasiado potente". Además, Emilio explica a Javier el fallo en su cocido: "Si lo presentas sin el compango, caes. Javi, el cocido está muy fuerte y venía sin panceta".

"Sé que puede ser un error porque sé cómo trabajas", matiza Emilio, que pide a Javier cambiar los cubiertos. Sin embargo, Javier explica a cámara por qué en su restaurante no cambian los cubiertos, algo que sorprende al propio Alberto Chicote: "Nosotros no los cambiamos porque es costoso y no valoramos lavarlo más de una vez por comida".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Cantabria en atresplayer.com.