Alberto Chicote alucina con la gerente de La Tienta: "¿Has venido a un programa donde la categoría especial son los callos y no te gustan?"

Raquel, gerente de la taberna La Tienta, confiesa a Alberto Chicote en plena grabación de Batalla de restaurantes, que no le gustan los callos, el plato principal de este programa. Esta es su reacción.

Alberto Chicote busca en Madrid los mejores callos en El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü junto a sus respectivos responsables: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

En este vídeo, Alberto Chicote visita El Pedrusco, en Chamberí, un restaurante en el que nada más llegar ven un cartel de Premio Michelin 2025. Se trata de un restaurante familiar de tres generaciones en donde hacen los callos al horno y con una receta de 1968.

Durante el servicio, el exitoso cocinero descubre que a Raquel, gerente de La Tienta, no le gustan los callos. "No me gusta nada la textura del callo", asegura Raquel a Alberto Chicote, que no da crédito y le pregunta: "¿Has venido a un programa donde la categoría especial son los callos y no te gustan?". Por su parte, el resto de restauradores confiesan que sí les han gustado los callos tradicionales de la receta de la abuela de Gonzalo: "Estan muy ricos".

