Adrián se sincera ante Chicote y reconoce entre lágrimas que la "lió mucho" en sus inicios en Salioli: "Les fallé a mis padres"

Mientras los otros restauradores registran sin pudor su restaurante, Adrián, de Salioli, se sincera con Alberto Chicote sobre sus complicados inicios al mando de este negocio familiar y reconoce que metió la pata, y mucho.

Adrián Gómez, el propietario de Salioli, es el último restaurador en ponerse a prueba en esta batalla de restaurantes que se disputa en Tarragona. En su entrevista personal, el hostelero se ha definido a sí mismo como un hombre "noble, honesto y cabezota" que no soporta que le traten "como si fuese tonto" y así lo demuestra en esta charla con Alberto Chicote.

El joven se abre en canal con él mientras sus rivales registran cada rincón de su restaurante, que pusieron sus padres en marcha hace 19 años. "Yo empecé a dar aquí mis primeros pasos y luego me formé fuera", comienza a contarle al famoso chef.

Volvió cuando su madre ya no podía más. "Hubo una temporada en que la vi llorando prácticamente porque acababa muy cansada y se quería ir", recuerda. Es por ello que tomó él las riendas. "Cogí un jefe de cocina, camareros y todo y a mitad de temporada, mi padre me dijo: 'El año que viene, si no cambias el chip, te vas y vuelvo yo'", desvela.

"La líe mucho, me equivoqué. Quise cambiar muchas cosas... y lloré mucho porque les fallé", reconoce Adrián entre lágrimas. Hubo un momento en el que fue consciente de que su actitud no era la correcta. "Le he contestado muchas veces a mi madre mal trabajando, haciéndola sentir que ella no tenía ni puta idea y de que yo sí y luego me di cuenta de que no", dice con un hilo de voz.

Hoy puede presumir de que su madre está orgullosa de él.

