Acusan a Marcelo de usar una estrategia victimista en Batalla de restaurantes: "Lloró por su hijo, que factura un millón de euros"

Tras haber estado todo el programa recordando sus orígenes humildes y hablando de lo duro que es empezar de cero cuando se emigra, los restauradores descubren que Marcelo tiene seis locales y que su hijo, por el que lloraba al principio del concurso, factura un millón de euros.

Marcelo, el propietario de Ardora Rest-Club, lleva todo el concurso hablando una y otra vez de sus complicados comienzos en el mundo de la hostelería y ha echado en cara en numerosas ocasiones al resto de concursantes de Batalla de restaurantes Pontevedra que ellos hayan tenido las cosas "más fáciles".

Sin embargo, sus rivales acaban de descubrir que no solo tiene un local, sino que tiene seis. "Estamos desconcertados", reconoce Maribel, del Asador Tía Pepa. "Ha jugado a la estrategia de 'soy emigrante, ha sido todo muy difícil, he empezado desde cero...' y ostras, tiene seis restaurantes", comenta.

Juanjo, de La Posada - Brasería Lapamán, tiene además un bombazo que darles. "El hijo tiene un millón de euros de facturación", dice mientras enseña en su teléfono móvil una noticia. "El rey de las milanesas argentinas tiene 24 años y factura un millón de euros", lee el titular Alberto Chicote. "Ya cuando me tocan la honestidad...", se mosquea Juanjo.

Maribel recuerda que Marcelo lloró al hablar de su hijo al principio del programa, algo con lo que ella también se emocionó. "Nos echó la lagrimita de que se sentía muy orgulloso de que su hijo lo estuviese ayudando. Facturando un millón de euros al año, no sé quién ayuda a quién", dice la restauradora a las cámaras de Batalla de restaurantes.

