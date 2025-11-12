Así es 'Una vuelta más', el nuevo videopodcast de atresplayer presentado por Maya Pixelskaya

Este viernes, 14 de noviembre, atresplayer estrena 'Una vuelta más', un nuevo formato de videopodcast presentado por Maya Pixelskaya que propone una entrevista diferente con una máquina de bolas como gran protagonista.

Atresplayer estrena este viernes, 14 de noviembre, 'Una vuelta más', un innovador videopodcast de entrevistas en el que cada pregunta, cada objeto, cada recuerdo, nace de una máquina de bolas. El nuevo formato de atresplayer, presentado por Maya Pixelskaya, estará disponible en la plataforma de Atresmedia, en el canal oficial de YouTube, las principales plataformas de audio y también fuera de España a través de atresplayer internacional.

Conducido por Maya Pixelskaya, comunicadora, ilustradora y colaboradora habitual de Zapeando, el programa presenta entrevistas de 30 minutos de duración en las que, a través de una máquina de bolas, en la que cada bola contiene una pregunta temática u objeto simbólico, se invita a compartir una vivencia personal, una anécdota, un recuerdo o una emoción vinculada a su trayectoria profesional o vital.

Cada 15 días habrá nuevo programa, comenzando este viernes 14 de noviembre con la entrevista a Carla Díaz, actriz protagonista de 'La Ruta Vol.2 Ibiza'. En próximas ediciones, pasarán por el espacio reconocidas figuras del panorama cultural y televisivo como Glòria Serra, Mario Marzo o Carlota Baró, entre otros.

'Una vuelta más' es una producción original de Atresmedia, impulsada por su área digital en colaboración con The Voice Village.

La máquina de bolas, gran protagonista

La dinámica central de 'Una vuelta más' gira en torno a una máquina de bolas, un elemento reconocible que aporta al formato una mecánica clara, sencilla y diferenciadora. En cada episodio, el invitado acciona la máquina y recibe una bola que contiene una pregunta o un objeto simbólico. Gracias a ese contenido se desatan los recuerdos, anécdotas o reflexiones relacionadas con el tema extraído.

Cada bola está asociada a una categoría temática concreta, identificada por colores: rojo para historias románticas, azul para recuerdos de infancia, verde para temas profesionales, rosa para gustos y aficiones, negro para vivencias difíciles, y amarillo para anécdotas familiares.