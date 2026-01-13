Un youtuber se adentra en una fábrica de réplicas de lujo en China y destapa cómo se fabrican

"China es el país número uno en falsificaciones, pero hablamos de réplicas precisas que pueden engañar incluso a expertos", asegura '@Kaplex', que se adentra en una fábrica para comparar con los productos originales.

En Aruser@s, Alfonso Arús vuelve a poner el foco en un tema recurrente: las copias de marcas de lujo y el negocio que hay detrás de ellas. "En algunas ocasiones hemos hablado de las copias que se hacen de muchas marcas de lujo", introduce el presentador antes de dar paso a un viral protagonizado por un youtuber que ha viajado hasta China para visitar una fábrica y comprobar de primera mano las diferencias entre un producto original y su imitación.

En el viral, el joven influencer enseña el proceso de fabricación de algunas de estas réplicas y detalla cómo se confeccionan paso a paso. "China es el país número uno en falsificaciones, pero hablamos de réplicas precisas que pueden engañar incluso a expertos", explica el creador de contenido, subrayando el alto nivel de detalle con el que se realizan estos productos.

En el vídeo que acompaña esta noticia se pueden ver los distintos artículos que el youtuber compara, mostrando las similitudes y diferencias entre los originales y las imitaciones.

"No creo que una pieza que salga de ahí te la puedan vender aquí en las grandes marcas de lujo en 1.000 euros, porque tú tienes que poner si está hecho en China, Italia o París", opina Angie Cárdenas.

