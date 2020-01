Un estudiante ha sacado un cinco en la nota final de una asignatura pero su profesor le ha mandado un correo amenazándole con un suspenso. Y es que el chico tiene como foto de perfil del campus a El Fary.

A pesar de que Pablo ha aprobado el examen con un seis y su nota final es un cinco, el mensaje que le ha mandado su maestro ha sido bastante claro.

"Hola Pablo. He revisado tu examen. Tienes un 6,3 en el examen y un 5,3 en la nota final. Pero no sé si suspenderte por la foto que has puesto en el perfil del campus virtual. Las fotos nos permiten reconoceros. ¿Te parece serio lo que has hecho?", ha escrito el profesor al chico.

Un comentario que @SrPablitoo no ha tardado en compartir por Twitter. "Bien porque he aprobado, mal porque me tengo que quitar la foto del Fary".

El tuit se ha hecho viral con 14.000 retuits, más de 45.000 'me gusta' y más de 300 mensajes de apoyo.

Otros contenidos relacionados:

En el programa se ha mostrado más contenido viral de Twitter. Como este vídeo que muestra el nuevo modelo de "familia monoparental" donde el Satisfyer está presente.

En Aruser@s también se ha comentado el vídeo viral de una anciana de 91 años a la que le han dado el alta médica y comienza a bailar.