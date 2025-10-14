El vídeo del youtuber que se sumerge en la piscina más profunda del mundo: "Es un abismo oscuro infinito"

El creador de contenido '@Alpha_Expeditions' ha explorado los 60 metros de profundidad de la piscina más profunda del planeta, ubicada en Dubái. Con más de 14 millones de litros de agua dulce, el viral ha sorprendido a los Aruser@s.

Un creador de contenido llamado '@Alpha_Expeditions'se ha sumergido en la piscina más profunda del mundo. Un viral que ha llegado hasta el plató de Aruser@s y ha dejado a los colaboradores sin palabras.

Se encuentra en Dubái y tiene una profundidad de 60 metros. "Nada más meter la cara ves un abismo oscuro que parece infinito", comienza diciendo el youtuber, que detalla cómo hay más de 14 millones de litros de agua dulce.

"Te permiten llegar hasta el fondo, donde tienes hasta siete atmósferas de presión sobre tu cuerpo", remarca Alpha, quien muestra cómo es jugar una partida de baloncesto en lo más hondo: "Es como estar en el espacio".

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos están impresionados con las imágenes. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el espectacular viral.

