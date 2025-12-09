El vídeo viral de Rosalía tras salir corriendo de una cucaracha en plena entrevista en Brasil

Rosalía protagoniza un divertido momento, que puedes ver en este vídeo, cuando al ver que una cucaracha voladora se le acerca, sale corriendo en plena entrevista.

Rosalía se ha vuelto viral al huir de una cucaracha voladora en Río de Janeiro, Brasil. Y es que la artista española estaba concentrada haciendo una entrevista cuando, de repente, ha visto que un bicho iba hacia ella.

La cantante se levanta y comienza a huir corriendo mientras la presentadora, que sigue sentada, no puede evitar reírse al ver la reacción de Rosalía.

"La cucaracha ya es asquerosa, pero la voladora ya...", afirma Alfonso Arús, que destaca que "la cucaracha es el animal más evolucionado". "Es lamentable que hasta vuelen las marranas estas", afirma, por su lado, Angie Cárdenas, que ya había sido advertida por el presentador para que no viera el vídeo.

