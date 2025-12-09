Ahora
El vídeo viral de Rosalía tras salir corriendo de una cucaracha en plena entrevista en Brasil

Viral

El vídeo viral de Rosalía tras salir corriendo de una cucaracha en plena entrevista en Brasil

Rosalía protagoniza un divertido momento, que puedes ver en este vídeo, cuando al ver que una cucaracha voladora se le acerca, sale corriendo en plena entrevista.

Rosalía se ha vuelto viral al huir de una cucaracha voladora en Río de Janeiro, Brasil. Y es que la artista española estaba concentrada haciendo una entrevista cuando, de repente, ha visto que un bicho iba hacia ella.

La cantante se levanta y comienza a huir corriendo mientras la presentadora, que sigue sentada, no puede evitar reírse al ver la reacción de Rosalía.

"La cucaracha ya es asquerosa, pero la voladora ya...", afirma Alfonso Arús, que destaca que "la cucaracha es el animal más evolucionado". "Es lamentable que hasta vuelen las marranas estas", afirma, por su lado, Angie Cárdenas, que ya había sido advertida por el presentador para que no viera el vídeo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno afronta el último pleno del año en el Congreso más débil que nunca y con Ábalos en prisión
  2. Semana clave para el caso residencias: tres exaltos cargos de Ayuso declararán por primera vez como investigados por los 'protocolos de la vergüenza'
  3. "Don Koldo" y el cumpleaños de "Don Ábalos": así es su rutina en la prisión de Soto del Real
  4. Trump, tras la "desagradable" multa de Bruselas a X: "Europa va por mal camino"
  5. Semana clave para el caso residencias: tres exaltos cargos de Ayuso declararán por primera vez como investigados por los 'protocolos de la vergüenza'
  6. Paramount responde a Netflix y lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner Bros