El vídeo viral de la joven que lleva su despecho hasta el cielo: "Soy Andrea, no te perdono"

Una joven llamada Andrea ha decidido alquilar una avioneta para dejar claro, desde las alturas, que no piensa perdonar a su pareja. Aquí puedes ver el vídeo.

En el plató de Aruser@s ya estamos acostumbrados a ver todo tipo de venganzas tras una infidelidad: coches pintados con frases de despecho,carteles colgados o mensajes virales en redes. Pero el viral presentado por Alfonso Arús ha dejado a todos con la boca abierta.

La protagonista de este nuevo viral es Andrea, una joven que ha decidido llevar su mensaje de desamor a otro nivel. Desde una avioneta, sobrevuela los cielos con una pancarta en la que se puede leer: "Soy Andrea, no te perdono".

Un gesto contundente con el que ha querido dejar claro que no piensa pasar por alto la traición de su pareja.

