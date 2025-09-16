El vídeo viral de Georgina Rodríguez con sus looks en Nueva York: "Algunos hablan de nuevo embarazo"

"Yo creo que es promoción del bolso", explica Alfonso Arús al analizar estas imágenes de Georgina Rodríguez que han originado el rumor de un posible embarazo.

Georgina Rodríguez ha compartido todos los looks que se ha puesto durante su visita a Nueva York. En el vídeo, la pareja de Cristiano Ronaldo aparece vestida de diferentes formas mientras posa delante de las cámaras.

"Vemos cómo ella va girando para mostrar todos los looks", destaca Tatiana Arús, que explica que "algunas imágenes están llamando la atención porque algunos usuarios apuntan a un nuevo embarazo de Georgina Rodríguez".

"Es verdad que ubica el bolso de una forma algo estratégica o se coloca de lado", explica Tatiana Arús, que detalla que es verdad que la modelo siempre le da protagonismo al bolso o al anillo.

Tras ver las imágenes, Alfonso Arús destaca que "es más promoción del bolso" que otra cosa. Sin embargo, la colaboradora de Aruser@s reflexiona en el vídeo: "Decían que como ellos residen en Riad, no se vería con buenos ojos que tuvieran un nuevo hijo sin pasar por el altar, así que todo el mundo quiere pensar que le ha pedido matrimonio porque está embarazada".

"Claro, porque como no tienen ninguno", bromea Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que "Cristiano dijo que quería tener siete hijos".