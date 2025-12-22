El vídeo tutorial de Álvaro Casares para ser un cuñado bien en Navidad: "¿Flan normal o Sinatra?"

A dos días para que llegue la Nochebuena, en Aruser@s te ofrecemos el vídeo tutorial que ha hecho uno de nuestros creadores de contenidos favoritos, Álvaro Casares, para ser un cuñado de matrícula de honor en Navidad.

Y es que si quieres ser un cuñado bien edición Navidad, tienes que llamar "guitarra" al jamón y "sin plomo" a la cerveza 0,0. Por supuesto -y esto, seas un cuñado o no- es imprescindible saber qué vestido lleva Cristina Pedroche en Nochevieja.

Lo de "tráeme otra, que esta copa tiene un agujero" o "quítale el aire", no puede faltar. Pero este año, hay girito nuevo: "un licor de hierbas, que soy vegetariano". El agua es "para las ranas" y el flan es "normal o Sinatra".

A tu pareja tienes que llamarla "la contraria". "Se cree moderno por preguntar si tienes novio, novia o novie 'que ahora, nunca se sabe'", añade Casares. Y por supuesto, lleva ya una semana despidiéndose diciendo "hasta el año que viene".

