El truco casero definitivo para abrir la botella sin sacacorchos

¿Estás sin sacacorchos y con una botella por delante? En Aruser@ te ayudan a salvar el momento con este truco sencillo y casero donde solo necesitas un tenedor, un cuchillo y algo de maña.

Este 'consejito' que presenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s sabemos que a muchos de los espectadores les sacará de un apuro: ¿cuántas veces no hemos encontrado el sacacorchos y hemos ideado todo tipo de métodos para lograr sacar el tapón de la botella?

El vídeo sobre estas líneas te muestra la solución: lo único que tienes que hacer es clavar el tenedor en el corcho y, con la ayuda de un cuchillo, comenzar a girar hasta lograr sacarlo.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan con el invento casero. "Para cuando estás de viaje y no tienes a mano uno, es ideal", asegura Alba Gutiérrez."A mí lo que me gusta es hundirlo", bromea Alfonso Arús.

