El vídeo de la tierna reacción de Lucía, una mujer de 98 años, al escuchar a un rapero que le recuerda a su difunto marido

Elizabeth López llega al plató de Aruser@s Weekend con nuevos y emotivos vídeos merecedores de un 'olé'. Este es uno de ello.

"¿Qué pasa con Emanero? ¿Te gusta?", le pregunta su bisnieta a Lucía acerca de este rapero argentino en este vídeo viral que ha conquistado el corazón de Elizabeth López en Aruser@s Weekend.

La mujer, de 98 años, no puede evitar las lágrimas al reconocer que le encanta. "¿Por qué lloras tanto con él?", quiere saber la joven. "Porque me hace mal, no sé", dice la señora.

"Aquí descubrimos por qué le emociona realmente. Le recuerda a su marido, ya fallecido desde hace años", cuenta López en el plató del programa de laSexta.

Tras convertirse en viral en redes sociales, este vídeo llega hasta el famoso cantante, quien expresa su deseo de conocer a la mujer para poder abrazarla.

