La teoría viral de un joven sobre "el primer amor": "Las mujeres cierran etapas, los hombres se quedan ahí"

"El primer amor de un hombre nunca se olvida", asegura Alex, '@alexferrergarcia' e n TikTok. Según su teoría, los hombres viven atados a ese recuerdo, mientras que las mujeres tienen una mayor inteligencia emocional para cerrar etapas.

"Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero...", cantaba Amaia Montero en 2003 en la canción de Rosas de La Oreja de Van Gogh. Una reflexión que recoge el joven de este viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató.

Según dice el chico, sentado con su pareja, los hombres siempre se acuerdan del primer amor y las mujeres tienen más facilidad para cerrar una primera etapa.

"El primer amor de un hombre nunca se olvida. Sí que he visto, a lo largo de mi vida, muchos hombres que son capaces de hacer las cosas mal con sus mujeres y, a pesar de ello, estar enamorados de ellas toda la vida. Incluso hombres que tienen más parejas y se siguen acordando de ella", comenta Alex, desde su cuenta de TikTok '@alexferrergarcia'.

Sin embargo, según dice, las mujeres cierran el capítulo con más facilidad. "Una mujer puede haber tenido un primer amor y estar muy enamorada y cerrar la etapa. Tienen una inteligencia emocional más fuerte que la del hombre", asegura.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos quieren conocer todos los detalles que han llevado a este joven a pensar así. "¿Cómo puede hablar si no tiene conocimiento de causa? "¿Si siempre ha estado con la misma pareja?", pregunta Tatiana Arús al resto de colaboradores, a lo que Alfonso Arús responde: "Porque ha hecho un trabajo de introspección basado en su experiencia".

