El vídeo de Sara Carbonero a su llegada a Madrid junto a Jota Cabrera tras recibir el alta en Lanzarote

Tatiana Arús explica que desde el entorno de Sara Carbonero "comentan que se encuentra bien y que poco a poco se va a ir recuperando" tras su llegada a Madrid después de recibir el alta en Lanzarote.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las primeras imágenes de la llegada de Sara Carbonero a Madrid tras recibir el alta hospitalaria en Lanzarote. La periodista deportiva aparece caminando con la ayuda de su actual pareja, José Luis Cabrera, que carga con las maletas.

"Desde su entorno comentan que se encuentra bien y que poco a poco se va a ir recuperando", explica Tatiana Arús. A pesar de los pocos datos que han trascendido tanto de su operación como de su evolución, la revista 'Lecturas' ha podido confirmar que se puede descartar que la cirugía haya tenido algo que ver con el cáncer de ovario que padeció en 2019. Durante todo este tiempo han permanecido junto a ella tanto su novio, como su madre y su hermana, que tan pronto como supieron la noticia se desplazaron hasta la isla donde fue intervenida.

