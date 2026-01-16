El vídeo de Rosalía paseando de la mano de la modelo Loli Bahía en París que aumenta los rumores de relación

Aumentan los rumores de relación entre Rosalía y la modelo Loli Bahía, con la que se vio a la artista española celebrando el año nuevo en una playa. Ahora, ambas ha sido vistas de la mano por París.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la imagen viral que ha sorprendido a todos al ver a Rosalía viajando en un vuelo normal en turista de París a Barcelona. "Lo que ha sorprendido es que no va con escoltas, sino que iba ella sola", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, la colaboradora muestra un vídeo en el que la artista española pasea de la mano con la modelo Loli Bahía por las calles de París, aumentando los rumores de una posible relación entre ambas. "Con gestos de complicidad vemos que poco a poco van afianzando su relación", destaca Tatiana Arús en el plató, donde bromean con que parece 'Emily in Paris', pero 'Rosalía in Paris'.

Loli Bahía, la modelo francesa con la que se le relaciona

"Rosalía podría estar de nuevo enamorada", destacó Alfonso Arús hace unos días en el plató de Aruser@s, donde explicó que se la habñia visto con Loli Bahía, una modelo francesa con la que, teóricamente, habría pasado la Navidad en Brasil.

Por su parte, Tatiana Arús explicó que se las había "visto en una actitud o de amigas o de algo más que amigas en Brasil". "Se lo han pasado en grande porque han ido de fiesta en fiesta", destacó la colaboradora de Aruser@s, que explicó que la modelo también hizo de dj en alguna de las fiestas.

