El vídeo del perro callejero ayuda a la Policía a alcanzar a un ladrón: "Él es el héroe"

El perro que protagoniza este vídeo viral no trabaja habitualmente con la Policía, sino que vive en la calle, pero tiene más instinto policial que el mismísimo Rex.

"El héroe es el perro", recalca Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral del que también se hace eco Hans Arús en la versión Weekend del programa de laSexta.

Y es que, en estas imágenes somos testigos de cómo un perro callejero atrapa a un ladrón mientras que la Policía es incapaz de alcanzarle. Como puede verse, el can corre hasta el caco para luego placarlo y tumbarlo en el suelo. Los agentes llegan poco después para completar la faena.

Este gesto del animal se ha ganado el reconocimiento de todos los presentes y ahora hay una campaña para que le ofrezcan un puesto en el cuerpo.

