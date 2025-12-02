El vídeo de Pablo Alborán cantando sus mayores éxitos en el Festival benéfico Teletón de Chile

Pablo Alborán ha conquistado Chile con su concierto en el Festival benéfico Teletón, donde también ha coincidido con Ana Torroja.

Pablo Alborán ha cautivado al estadio entero durante su concierto benéfico en Chile, donde el cantante español ha cantado sus grandes éxitos. Se trata del Festival Teletón, un festival benéfico en el que se ha encontrado a Ana Torroja, que ya es una habitual del festival.

"Por lo visto, se ha recaudado 44 millones de pesos, batiendo un récord de las ediciones anteriores", destaca Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña también cómo la cantante española se ha atrevido a comer un producto típico chileno.

"Es un fruto de mar que en las redes sociales le han aconsejado comerlo picadito y aliñado", explica Tatiana Arús, que enseña la divertida reacción de Ana Torroja al comer el producto. "El gesto es de una niña pequeña a la que le han dado un brócoli y no le gusta", explica Alfonso Arús. Y es que, como explica Tatiana Arús, a la artista se lo han dado de una forma que no se debe comer.

