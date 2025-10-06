El menú escolar español, a examen por youtubers internacionales: "Pescado triste, pero sabe mejor de lo que parece"

Nick Di Giovanni pone a prueba los almuerzos escolares de varios países, incluido el de España. Aunque el menú con sopa, pescado y postre pasa el corte, no logra conquistar el paladar del youtuber.

El creador de contenido Nick Di Giovanni '@NickDiGiovanni' ha probado el almuerzo de varios países y ha puntuado el menú español explicando su veredicto a los seguidores.

Sobre España cuenta que "se sirve en tres tiempos". Un almuerzo que incluye "sopa con arroz, pescado con ensalada y un pequeño postre". "En escuelas españolas sirven pescado al menos dos o tres veces por semana, ¡les encanta!", cuenta Nick.

Tras probar todos los platos, los youtubers deciden aprobar el menú español, pero tampoco lo colocan en lo alto del ranking.

Desde el plató de Aruser@s, los debaten sobre los menús escolares de España. "Dicen que los críos tienen que comer pescado, fruta, verduras y me parece bien, pero la dieta hay que crearla con un poco de gracia", aconseja Alfonso Arús, tras ver la pinta que tiene el pescado del viral.

