El vídeo de la llegada de los reyes, Leonor y Sofía a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias: "Doña Letizia, es usted muy maja"

Los reyes Felipe y Letizia ya se encuentran en Oviedo junto a sus hijas, Leonor y Sofía, para celebrar los Premios Princesa de Asturias. En este vídeo puedes ver cómo se dieron un auténtico baño de masas.

La familia real se ha dado un baño de masas en su llegada al Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo, donde se ha celebrado el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. "Es una de las primeras veces que toda la familia apuesta por la misma tonalidad cromática", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde detalla que se trata de un guiño a su tierra, Asturias.

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña en el vídeo cómo los reyes junto a Leonor y Sofía han "acaparado todos los piropos". "Doña Letizia, es usted muy maja", afirma una señora a la reina mientras que otra dice al rey Felipe que "vale oro". Por otro lado, otra señora explica al rey que tiene "85 años" y lleva "tres horas esperando". "¿Tres horas?, ¡madre mía!, bueno, gracias", responde sorprendido Felipe VI.

Por otro lado, la reina Letizia protagoniza un divertido momento cuando responde a una mujer que le ha llamado "guapísima" con otro piropo: "Tu también". La princesa Leonor también ha acaparado todas las miradas. Desde una niña que le dice que se llama Sofía, a lo que Leonor contesta que se llama como su hermana, a una mujer que la saluda diciéndole que "es un placer" conocerla y que es "un encanto".

