El vídeo de los gestos de complicidad de la princesa Leonor con los reyes Felipe y Letizia en la Pascua Militar

Alfonso Arús destaca en este vídeo los "gestos de complicidad de los reyes con la princesa, que no dejaron de sucederse" a lo largo de la Pascua Militar de 2026.

Como cada 6 de enero, Día de Reyes, los reyes Felipe y Letizia, han presidido la tradicional Pascua Militar acompañados por la princesa Leonor, que ha ido vestida de militar. "La princesa Leonor se ha convertido, un año más en el centro de todas las miradas", destaca Alfonso Arús.

Y es que Leonor ha acudido por tercer año consecutivo junto a sus padres a la tradicional Pascua Militar, dando inicio al año. "Ha adelgazado", afirma el presentador en el plató, donde recuerda que cuando la princesa Leonor acabe la formación militar "irá a la universidad".

Por último, Alfonso Arús destaca los "gestos de complicidad de los reyes con la princesa, que no dejaron de sucederse a lo largo de todo el acto". "Compartieron confidencias y en un momento dado llamó la atención de su padre", afirma Tatiana Arús, que explica que" tras este acto como ya es tradición, van a casa de Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, a comer el roscón de reyes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.