Un español alucina con un bufé libre en China: "¿Qué locura es esto de poner ranas vivas?"

Desde una estación al más puro estilo español con tortilla de patatas y jamón a prepararte un 'hot pot' al gusto. Así es un bufé libre en China.

A muchos internautas les genera curiosidad saber qué diferencias hay entre un bufé libre de España y de cualquier otro país. El youtuber '@Tanovillar' se encuentra de vacaciones en China y ha aprovechado el momento para mostrar a sus seguidores la variedad de alimentos que puedes encontrar en este tipo de restaurantes de autoservicio.

Para ello, el creador de contenido ha visitado algunos de los bufés más caros y lujosos.Una estación de pato, otra estación con todos los ingredientes para prepararte un 'hot pot' al gusto, sashimi, ostras frescas, cangrejos, una sección solo de alimentos al vapor... Tano sorprende a sus seguidores al mostrar las "30.000 opciones" que tiene para elegir, hasta una mesa de "sabor español".

"¡Qué barbaridad! Una tortillita española con un jamón serrano", alucina el youtuber, hasta que, de pronto, algo le llama aún más la atención: "¿Qué locura es esto?, ¿por qué hay ranas vivas?".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores quedan asombrados al ver cómo te puedes hacer un 'hot pot' "ilimitado". "El color de la carne es espectacular", comenta Angie Cárdenas. "Deben comprar el producto a muy buen precio porque, como el bufé tenga un precio estándar, no me salen los números", asegura Alfonso Arús.