El vídeo de Cristiano Ronaldo en el que confiesa que siempre supo que sería rico: "Sabía que iba a pasar"

"Sabía que iba a pasar, era cuestión de tiempo", confiesa Cristiano Ronaldo, que desvela que sabía que iba a ser rico, pero no imaginaba que lo fuera a conseguir "tan pronto".

Cristiano Ronaldoha acudido a un podcast en el que ha desvelado asuntos personales que hasta ahora no se sabían, como que siempre supo que sería rico. "Sabía que iba a pasar, era cuestión de tiempo", asegura el futbolista, que explica que "estaba preparado": "Me sentí feliz, fue cuando ganas el Balón de Oro y sientes que has alcanzado la meta. Para mí, alcanzar esa cantidad era una meta".

"No imaginé que sería rico tan pronto, pero sabía que lo sería", insiste Cristiano Ronaldo, que también revela cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez. "Ella me pidió un anillo para regalarle porque era uno de sus sueños tener una piedra bonita", confiesa el futbolista, que afirma que trabajó "duro" y, finalmente, encontró el que le gustaba. "A ella no le importaba el anillo, ella me preguntó que si era verdad, y yo le dije que la quería y que quería casarme con ella, pero al principio no me creyó", explica Cristiano Ronaldo.

Tatiana Arús destaca que las clínicas capilares del futbolista "van como un tiro": "Es una barbaridad, la última que ha abierto está en Abu Dabi". Por su parte, Georgina Rodríguez ha bajado al campo para fotografiarse con Cristiano Junior tras su última victoria con la Selección de Portugal en la Copa de Federaciones sub 16 contra Inglaterra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.