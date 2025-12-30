Unos vecinos crean un sistema de poleas para salvar la vida a unos perros callejeros en unas inundaciones

Este vídeo viral que recoge Aruser@s también en su versión 'Christmas' nos hace tener un poco más de esperanza en la humanidad. Los vecinos han rescatado a varios perros callejeros tras unas inundaciones.

Los vecinos de Veracruz, México, se merecen un 'olé' de Alfonso Arús, tal y como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Christmas'.

En él somos testigos del momento en el que los habitantes de esta ciudad salvan la vida de varios perros callejeros tras unas inundaciones. Para ello, han construido un sistema de poleas para llevarles de un lado a otro del río.

"En estas imágenes vemos cómo un perro metido en una bolsa de tela cruza el río, cosa que de otra forma sería absolutamente imposible", destaca el presentador.

"Y se dejan meter dentro del saquito porque saben que los van a rescatar. Y eso que seguro estén pasando miedo cuando van en la tirolina", comenta impresionada María Moya.

