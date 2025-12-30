Ahora
Unos vecinos crean un sistema de poleas para salvar la vida a unos perros callejeros en unas inundaciones

Aruser@s Christmas

Unos vecinos crean un sistema de poleas para salvar la vida a unos perros callejeros en unas inundaciones

Este vídeo viral que recoge Aruser@s también en su versión 'Christmas' nos hace tener un poco más de esperanza en la humanidad. Los vecinos han rescatado a varios perros callejeros tras unas inundaciones.

Los vecinos de Veracruz, México, se merecen un 'olé' de Alfonso Arús, tal y como podemos ver en este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'Christmas'.

En él somos testigos del momento en el que los habitantes de esta ciudad salvan la vida de varios perros callejeros tras unas inundaciones. Para ello, han construido un sistema de poleas para llevarles de un lado a otro del río.

"En estas imágenes vemos cómo un perro metido en una bolsa de tela cruza el río, cosa que de otra forma sería absolutamente imposible", destaca el presentador.

"Y se dejan meter dentro del saquito porque saben que los van a rescatar. Y eso que seguro estén pasando miedo cuando van en la tirolina", comenta impresionada María Moya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  2. La auditoría encargada por el PSOE descarta financiación ilegal en el partido pero halla gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos
  3. EEUU ataca por tierra a Venezuela por primera vez en un ataque con drones contra una zona portuaria
  4. Mazón usa su nuevo puesto para colocar como asesor a Cuenca, su jefe de gabinete en la DANA
  5. Trump promete "el infierno" si Hamás no se desarma tras su reunión con Netanyahu
  6. La inflación cierra 2025 con una media del 2,7%, una décima menos que el año pasado