Vanesa Martín ha narrado en el canal de Vicky Martín Berrocal cuando le dijo a su madre que era homosexual. "Me parece una entrevista muy importante", cuenta Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña la conversación entre la artista y la diseñadora.

Vanesa Martín ha desvelado cómo contó a su madre que le gustaba una chica: "Sentía inquietud por una chica y me preguntaba, '¿qué me está pasando?', yo he tenido toda mi vida novios". "Cuando me senté con mi madre y le dije que me estaba pasando esto, me dijo 'viciosa'", ha confesado Vanessa Martín, entre risas. Y es que la cantante a contado que siempre había tenido relaciones largas con hombres y, por eso, en un primer momento su madre no lo entendió.