El truco viral para no secar los platos que ha dejado boquiabierto al equipo de Aruser@s

Si odias poner el lavavajillas y aún más, secar los platos y después guardarlos, con este vídeo de Aruser@s te vamos a ahorrar uno de los pasos: el secado.

Los colaboradores han descubierto un truco tan simple como efectivo: colocar un trapo en la puerta del lavavajillas al terminar el lavado. Una técnica que se ha hecho viral y promete ahorrarte tiempo y, sobre todo, esfuerzo.

Los tertulianos de Aruser@s se han quedado boquiabiertos al ver el método. "Qué lástima que no se pueda hacer en el escurreplatos", bromea Tatiana Arús.

