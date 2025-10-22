Ahora
El truco viral para no secar los platos que ha dejado boquiabierto al equipo de Aruser@s

Si lo que más odias de poner el lavavajillas es tener que secar y guardar los platos uno por uno, este vídeo de Aruser@s es para ti.

Los colaboradores han descubierto un truco tan simple como efectivo: colocar un trapo en la puerta del lavavajillas al terminar el lavado. Una técnica que se ha hecho viral y promete ahorrarte tiempo y, sobre todo, esfuerzo.

Los tertulianos de Aruser@s se han quedado boquiabiertos al ver el método. "Qué lástima que no se pueda hacer en el escurreplatos", bromea Tatiana Arús.

