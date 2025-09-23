Una tiktoker, a los tutoriales de belleza de ahora: "A los 14 años, mi sérum era la Nivea y el Colgate para los granos"

Pilar Martínez, conocida como 'Maruja Moderna' en redes, lanza una crítica con mucho humor a la obsesión por la estética en niñas cada vez más jóvenes: "¡La única arruga que tenéis es la del calcetín cuando os lo quitáis!".

Pilar Martínez, más conocida en redes como 'Maruja Moderna', se cuela en el ranking de los 'zascas' tras lanzar su opinión, llena de humor, sobre cómo ha crecido la "obsesión" por la belleza desde edades cara mes más tempranas.

"¿Habéis visto los tutoriales de belleza que hacen ahora las niñas de 12, 13 o 14 años?", pregunta a sus seguidores, exponiendo que ella a esa edad "todavía estaba descubriendo que los pelos de las piernas no eran decorativos". "Y ahora están con su aro de luz, su cámara HD y su set de brochas de maquillaje que parecen el maletín de un cirujano plástico", alucina '@marujamoderna'.

La tiktoker insiste en que "tienen más cremas" de las que ha podido recopilar en toda su vida. "Sérum, tónico, hidratante con ácido hialurónico, protector solar con nanopartículas... ¡Yo a los 14 años lo único que me ponía en la cara era la Nivea de la lata azul y si me salía un grano, ¡me ponía Colgate y funcionaba!", bromea.

Sin embargo, ahora, ofertan "anti-edad a los 12 años", se queja. "Si la única arruga que tienes es la del calcetín cuando te lo quitas", sentencia.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que "tienes más razón que una santa". "Las jóvenes tienen tanta información que creen en todo eso para su piel", comenta Angie Cárdenas. "Al granito alcohol y polvos de talco", ríe Alfonso Arús.