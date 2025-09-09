Un tiktoker parodia el caos de ir a una panaderia: "¿Barra de centeno, cúrcuma, chía, masa madre, huérfana?"

El creador de contenido '@soydelacruzptho' recrea con exageración , pero con bastante acierto, cómo ha evolucionado este gesto cotidiano de ir a comprar una barra de pan. "Es como pedir un café", bromea Hans Arús.

Comprar el pan ya no es lo que era. Hoy se ha convertido en una experiencia que roza lo gastronómico. El creador de contenido '@soydelacruzptho' ha tirado de humor para recrear una conversación entre una panadera y un cliente a la hora de comprar una barra de pan.

Para Hans Arús, elegir el pan es como pedir el café. "¿Lo quieres con una leche, con otra, con sacarina, con azúcar?", señala el colaborador.

Según el tiktoker, hemos pasado de comprar "la barra de pan de siempre que la panadera te reservaba en la tienda y a un euro" a tener que rellenar un formulario: "Barra de centeno, de cúrcuma, de chía, avena, avena integral, de pipas, sin gluten, con gluten, sin gluten pero que lleve por la contaminación cruzada, masa madre, masa padre, masa huérfana, fermentación lenta, muy lenta, existencial…”, ironiza el joven.

Nombres impronunciables y precios poco accesibles. El tiktoker critica que lo que antes costaba un euro, ahora puede subir a tres o cuatro, según los ingredientes y el proceso. "¿Y a 4 euros? Prepárame un préstamo y así te lo paso a cómodos plazos", bromea.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo en que "nos complicamos la vida". Angie Cárdenas, por su parte, disfruta de la amplia variedad de productos que tenemos hoy en día en las panaderías: "¡Te vuelves loca!".