Ahora
Un tiktoker muestra el orden de los cajones de su cocina y conquista Aruser@s: "En el cuarto, lo que no sirve"

Virales de Aruser@s

Un tiktoker muestra el orden de los cajones de su cocina y conquista Aruser@s: "En el cuarto, lo que no sirve"

Un creador de contenido explica cómo tiene organizados los cajones de su cocina y los tertulianos de Aruser@s alucinan al ver cómo el orden se repite "en toda buena cocina española".

Un creador de contenido abre debate en redes al mostrar cómo tiene organizados los cajones de la cocina. Según cuenta, en el orden ideal debería poner arriba los cubiertos, seguido de los utensilios más grandes, en el tercer cajón los trapos y, al final, "lo que te sobre".

"Decidme si me estoy equivocando", comenta el joven a sus seguidores. Una propuesta que han recogido desde el plató de Aruser@s.

Alba Sánchez admite que lo tiene estructurado de la misma forma: "El cuarto está tan lleno de cosas que no cierra ni abre bien". "¿Estamos de acuerdo en que en el cuarto está lo que no sirve?", bromea Alfonso Arús, a lo que todos los tertulianos le dan la razón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas que debe hacerse el Supremo para decidir si condena al fiscal general del Estado
  2. Junts salva al Gobierno pese a su divorcio: se abstiene en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. Las dos congresistas republicanas que mantienen en vilo a Trump: podrían provocar la publicación de miles de archivos del caso Epstein
  5. Renfe se rebela contra el Congreso y busca cómo esquivar la vuelta de las indemnizaciones por retrasos
  6. Sí, la gripe aviar existe y no es un plan para subir el precio de los huevos