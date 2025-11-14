Un tiktoker muestra el orden de los cajones de su cocina y conquista Aruser@s: "En el cuarto, lo que no sirve"

Un creador de contenido explica cómo tiene organizados los cajones de su cocina y los tertulianos de Aruser@s alucinan al ver cómo el orden se repite "en toda buena cocina española".

Un creador de contenido abre debate en redes al mostrar cómo tiene organizados los cajones de la cocina. Según cuenta, en el orden ideal debería poner arriba los cubiertos, seguido de los utensilios más grandes, en el tercer cajón los trapos y, al final, "lo que te sobre".

"Decidme si me estoy equivocando", comenta el joven a sus seguidores. Una propuesta que han recogido desde el plató de Aruser@s.

Alba Sánchez admite que lo tiene estructurado de la misma forma: "El cuarto está tan lleno de cosas que no cierra ni abre bien". "¿Estamos de acuerdo en que en el cuarto está lo que no sirve?", bromea Alfonso Arús, a lo que todos los tertulianos le dan la razón.

