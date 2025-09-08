"Con tarjeta: 17,95 euros; en efectivo: 17 euros": la carta de precios de un restaurante indigna a las redes

La cuenta de X @soycamarero denuncia la carta de precios de este restaurante a través de las redes sociales. ¿Es legal pagar más si se hace con tarjeta? ¿Cuál es el motivo de ese incremento de precio? Aruser@s investiga este asunto.

El cartel de este restaurante, que se ha viralizado rápidamente en redes debido a la denuncia de @soycamarero en X, ha generado una gran polémica este fin de semana. ¿El problema? La carta de precios.

"Cobran un euro más a los clientes que pagan con tarjeta", resume Alfonso Arús en Aruser@s. "Dejando a un lado si es legal o no, que a mí me parece que no, parece que el hecho de que se pague con tarjeta molesta a algunos establecimientos", comenta Hans Arús.

Alba Gutiérrez muestra su indignación en el plató del programa de laSexta: "Tú, como consumidor, tienes derecho a pagar con tarjeta. Además, en la época del coronavirus, en muchos sitios no te dejaban pagar en efectivo".

Rocío Cano confiesa que, después del episodio que vivió el otro día en un bazar chino, está "en contra de pagar en efectivo".