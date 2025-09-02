Sustituye a su amigo por Messi en las fotos de sus vacaciones gracias a la IA y el resultado se hace viral

Un argentino se fue de viaje con un amigo por EEUU y cuando volvió, decidió que quien lo acompañaba era demasiado feo como para compartir con él sus fotos. Por eso, usó la IA para reemplazarlo por Messi... y este es el resultado.

"Atención a lo que consigue la inteligencia artificial", avisa Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al carrusel de fotografías en el que podemos ver a Messi acompañado de otro chico de viaje por EEUU. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, el mítico jugador de fútbol jamás se ha ido con este joven de vacaciones a ningún sitio. Ni siquiera lo conoce.

Y es que, las fotos están editadas con IA, aunque parecen tan reales que nadie podría sospecharlo. "El amigo no era lo suficientemente guapo y ha escogido a Messi como sustituto", comenta el colaborador.

Angie Cárdenas, por su parte, está preocupada por el amigo. "¿No estará un poco mosqueado?", se pregunta.

"Este hombre debe estar muy enamorado de Messi, porque si yo tuviera esta posibilidad, me pongo a una chica", bromea Alfonso Arús.