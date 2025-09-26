El surrealista lapsus de Alfonso Arús en directo al confundir a Victoria Federica con un hombre disfrazado de la Mona Lisa

"¡Pensaba que era Victoria Federica, estoy perdiendo vista!", destaca Alfonso Arús sorprendido al confundir a la sobrina del rey, algo que también le ha pasado a Angie Cárdenas: "He pensado, 'calladita estás más guapa'".

Tatiana Arús enseña los momentos más destacados de la Semana de la Moda de Milán, donde han acudido caras conocidas como Belinda o David Beckham, que ha disfrutado del desfile de Hugo Boss.

"Está empequeñeciendo, se están encogiendo David Beckham", asegura Alfonso Arús, que destaca que "Belinda es más alta". "Es la edad, que empieza a menguar", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Ahora le está pasando factura porque las orejas están más grandes y la estructura más pequeña".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo la llegada de una persona caracterizada de la Mona Lisa: "Se llama Alexis y suele ser un habitual de jugar con la caracterización". "Yo pensaba que era Victoria Federica", confiesa Alfonso Arús, que desata las risas en plató.

"Estoy perdiendo vista", reconoce, entre risas, el presentador en el vídeo, donde Angie Cárdenas confiesa que ella también lo ha pensado, pero no lo ha dicho: "He pensado, 'calladita estás más guapa'".