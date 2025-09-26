Ahora

En un desfile en Milán

El surrealista lapsus de Alfonso Arús en directo al confundir a Victoria Federica con un hombre disfrazado de la Mona Lisa

"¡Pensaba que era Victoria Federica, estoy perdiendo vista!", destaca Alfonso Arús sorprendido al confundir a la sobrina del rey, algo que también le ha pasado a Angie Cárdenas: "He pensado, 'calladita estás más guapa'".

El surrealista lapsus de Alfonso Arús en directo al confundir a Victoria Federica con un hombre disfrazado de la Mona Lisa

Tatiana Arús enseña los momentos más destacados de la Semana de la Moda de Milán, donde han acudido caras conocidas como Belinda o David Beckham, que ha disfrutado del desfile de Hugo Boss.

"Está empequeñeciendo, se están encogiendo David Beckham", asegura Alfonso Arús, que destaca que "Belinda es más alta". "Es la edad, que empieza a menguar", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Ahora le está pasando factura porque las orejas están más grandes y la estructura más pequeña".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo la llegada de una persona caracterizada de la Mona Lisa: "Se llama Alexis y suele ser un habitual de jugar con la caracterización". "Yo pensaba que era Victoria Federica", confiesa Alfonso Arús, que desata las risas en plató.

"Estoy perdiendo vista", reconoce, entre risas, el presentador en el vídeo, donde Angie Cárdenas confiesa que ella también lo ha pensado, pero no lo ha dicho: "He pensado, 'calladita estás más guapa'".

Las 6 de laSexta

  1. Trump advierte a Netanyahu y le pide "parar": "Ya es suficiente. No permitiré que se anexione Cisjordania"
  2. El término que divide al PP: el discurso de Feijóo choca con líderes autonómicos que ya hablan abiertamente de "genocidio" en Gaza
  3. El argumento de Garamendi contra la reducción de la jornada laboral: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37,5 horas?"
  4. El PIB crece un 0,8% en el segundo trimestre del año, una décima más de lo estimado
  5. Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU
  6. Los amantes del cómic llegan a Málaga: por primera vez se celebra la San Diego Comic-Con fuera de EEUU