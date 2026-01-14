Soy Una Pringada, a los que no dejan huella: "Tu existencia es patética, eres un bulto"

La influencer reflexiona sobre la sensación de ser invisible para los demás y la ausencia de impacto personal en la vida de otros.

"¿No os pasa que a veces miráis a la cara a alguien y pensáis: 'no vas a dejar huella en la vida de absolutamente nadie'?", plantea Esty Quesada, conocida como Soy Una Pringada. Una reflexión viral que se ha colado en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s.

"En tu funeral,todo el mundo que llora lo hará por compromiso porque no le importas ni has dejado ningún tipo de rastro mental ni emocional en la existencia de nadie. Tu existencia es patética, eres un bulto, molestas", expone.

Una declaración que ha generado risas y comentarios en el plató del programa de Alfonso Arús, quien confiesa: "Nunca había llegado a esa reflexión con nadie por la calle". "No conocía el insulto de 'eres un bulto' y es lo peor que te pueden decir", asegura Hans Arús.

