La sorprendente moda china que deja sin palabras a Aruser@s: tumbas transparentes para ver a los difuntos

"Una cosa es un resto arqueológico de interés y otra tu abuelo enterrado....¡lo veo fatal!", comenta Alfonso Arús , visiblemente sorprendido por la tendencia.

La última tendencia en China ha dejado atónitos a los colaboradores de Aruser@s. Se trata de instalar tumbas con la parte superior transparente, permitiendo así ver a quien descansa en su interior.

"Este cementerio tiene un interés divagatorio", explica Alba Sánchez. "No se trata de familiares particulares, sino de huesos ancestrales que tienen algún tipo de interés cultural en China. Pero esta propuesta se está popularizando mucho, y hay cementerios con hasta mil tumbas transparentes", añade la tertuliana.

